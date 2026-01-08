"Кайрат" может остаться без своего лидера

Полузащитник "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко близок к переходу в "Газиантеп", сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Legalbet, хавбек уже побеседовал с главным тренером турецкой команды Бураком Йылмазом.

"Газиантеп" намерен провести переговоры с "Кайратом" о переходе Громыко после матча алматинцев с "Брюгге" на общем этапе Лиги чемпионов, который состоится 20 января.

Валерий Громыко выступает за "Кайрат" с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач в 41 матче во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего белоруса в 1,5 млн евро.

В составе "Кайрата" Громыко стал двукратным чемпионом Казахстана и завоевал Суперкубок страны.

Белорусский спортсмен выступал на родине за БАТЭ, солигорский "Шахтер" и "Минск", а также играл за казахстанский "Кайсар", тульский "Арсенал" и московское "Торпедо".

Ранее "Кайрат" уже объявил об уходе двух ключевых полузащитников.