Один из лидеров "Кайрата" может переехать в Турцию

Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко в ближайшее время может подписать контракт с одним из клубов турецкой Суперлиги, сообщает Zakon.kz.

По представленной у Legalbet.kz информации, у Громыко есть интересные варианты в турецком чемпионате, поэтому он не торопится продлевать трудовые взаимоотношения с клубом из Алматы.

Срок контракта хавбека с "Кайратом" истекает в конце декабря 2025 года.

28-летний Громыко пришел в "Кайрат" в июле 2024 года из "Кайсара". В прошедшем сезоне казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) он отметился 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами в 24 матчах. Transfermarkt оценивает этого хавбека в 1,2 миллиона евро.

