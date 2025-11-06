#Народный юрист
Спорт

Один из лидеров "Кайрата" может переехать в Турцию

Футболист &quot;Кайрата&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 05:40 Фото: Instagram/gromyko_valera
Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко в ближайшее время может подписать контракт с одним из клубов турецкой Суперлиги, сообщает Zakon.kz.

По представленной у Legalbet.kz информации, у Громыко есть интересные варианты в турецком чемпионате, поэтому он не торопится продлевать трудовые взаимоотношения с клубом из Алматы.

Срок контракта хавбека с "Кайратом" истекает в конце декабря 2025 года.

28-летний Громыко пришел в "Кайрат" в июле 2024 года из "Кайсара". В прошедшем сезоне казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) он отметился 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами в 24 матчах. Transfermarkt оценивает этого хавбека в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" встретится с "Интером" без своего основного защитника.

Читайте также
"Кайрат" подписал лучшего снайпера КПЛ-2024 из Беларуси
21:29, 04 июля 2024
"Кайрат" подписал лучшего снайпера КПЛ-2024 из Беларуси
Лидер "Кайрата" прокомментировал свое будущее в алматинском клубе
05:40, 02 ноября 2025
Лидер "Кайрата" прокомментировал свое будущее в алматинском клубе
ФК "Зенит" близок к подписанию лидера сборной Казахстана
15:37, 13 июня 2024
ФК "Зенит" близок к подписанию лидера сборной Казахстана
