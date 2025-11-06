Один из лидеров "Кайрата" может переехать в Турцию
Фото: Instagram/gromyko_valera
Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко в ближайшее время может подписать контракт с одним из клубов турецкой Суперлиги, сообщает Zakon.kz.
По представленной у Legalbet.kz информации, у Громыко есть интересные варианты в турецком чемпионате, поэтому он не торопится продлевать трудовые взаимоотношения с клубом из Алматы.
Срок контракта хавбека с "Кайратом" истекает в конце декабря 2025 года.
28-летний Громыко пришел в "Кайрат" в июле 2024 года из "Кайсара". В прошедшем сезоне казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) он отметился 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами в 24 матчах. Transfermarkt оценивает этого хавбека в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что "Кайрат" встретится с "Интером" без своего основного защитника.
