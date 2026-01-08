Восходящая звезда казахстанского тенниса прошел в 1/4 финала испанского турнира
Воспитанник карагандинской школы тенниса в эти дни демонстрирует свое мастерство на хардовом турнире в испанском городе Манакор.
Амир (№826 ATP) приехал на местный ITF Men 15 в качестве четвертого сеяного и достойно представляет страну.
На старте данных соревнований Омарханов в тяжелейшем трехсетовом поединке сумел переиграть 23-летнего американца, бывшую 736-ю ракетку мира Гавина Янга – 4:6, 6:2, 7:5.
Затем несколько минут назад карагандинец в нелегком бою одолел итальянца Филиппо Альберти (№1272 ATP) – 7:6, 6:2.
Будущий соперник Амира Омарханова по четвертьфиналу определится чуть позже, после окончания матча Себастьян Фанселоу (Германия) – Ярослав Демин (Россия).
Если Амир два месяца назад уже попрощался с юниорским теннисом, то его место там плотно занял другой наш талант Зангар Нурланулы, который скоро выступит на молодежном AusOpen в ранге 12-й ракетки мира.