Спорт

Восходящая звезда казахстанского тенниса прошел в 1/4 финала испанского турнира

Теннис Четвертьфинал Испания, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 17:48 Фото: Instagram/_maestroamir_
Вслед за лидерами казахстанского тенниса Еленой Рыбакиной и Александром Бубликом на старте сезона заявила о себе и наша молодежь. В особенности зарекомендовал себя 18-летний Амир Омарханов, сообщает Zakon.kz.

Воспитанник карагандинской школы тенниса в эти дни демонстрирует свое мастерство на хардовом турнире в испанском городе Манакор.

Амир (№826 ATP) приехал на местный ITF Men 15 в качестве четвертого сеяного и достойно представляет страну.

На старте данных соревнований Омарханов в тяжелейшем трехсетовом поединке сумел переиграть 23-летнего американца, бывшую 736-ю ракетку мира Гавина Янга – 4:6, 6:2, 7:5.

Затем несколько минут назад карагандинец в нелегком бою одолел итальянца Филиппо Альберти (№1272 ATP) – 7:6, 6:2.

Будущий соперник Амира Омарханова по четвертьфиналу определится чуть позже, после окончания матча Себастьян Фанселоу (Германия) – Ярослав Демин (Россия).

Если Амир два месяца назад уже попрощался с юниорским теннисом, то его место там плотно занял другой наш талант Зангар Нурланулы, который скоро выступит на молодежном AusOpen в ранге 12-й ракетки мира.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
