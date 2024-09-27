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Восходящая звезда казахстанского тенниса Омарханов уступил в четвертьфинале юниорского турнира в Осаке

Омарханов уступил в четвертьфинале юниорского турнира в Осаке Фото: Андрей Ударцев, ФТК
В японском городе Осака проходит престижный юниорский турнир первой категории J 500. Воспитанник казахстанской школы тенниса Амир Омарханов провел матч 1/4 финала одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в полуфинал 15-й номер мирового юниорского рейтинга Амир Омарханов уступил колумбийцу Мигелю Тобону (20 ITF Juniors). Первый сет казахстанец выиграл со счетом 6:4, но затем Тобон был сильнее во второй партии – 6:3. В решающем сете представитель Колумбии взял верх со счетом 6:2. Итоговый результат – 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Мигеля Тобона. 

Ранее Амир Омарханов в третьем круге состязаний в Осаке одержал волевую победу над представителем России Егором Плешивцевым (95 ITF Juniors) со счетом 4:6, 6:1, 7:5.

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