Бублик прокомментировал триумф на турнире в Гонконге

Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями после победы в финале турнира ATP 250 в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

В финале Александр обошел итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:6(2), 6:3.

"Лоренцо, я прекрасно знаю, каково это – проигрывать в финалах, сам через такое проходил много раз. Уверен: ты скоро возьмешь титул, о котором сейчас даже не мечтаешь. Желаю тебе и всей твоей команде большого успеха и крупной победы! Гонконг навсегда останется особенным местом в моей жизни – именно здесь я попал в десятку сильнейших. Этот титул посвящаю своей команде и семье – вместе мы добились чего-то по-настоящему великого. Огромное спасибо организаторам турнира, болбоям и всем, кто делал это соревнование таким замечательным. Спасибо тебе, Гонконг", – сказал Бублик после матча.

По итогам турнира в Гонконге Александр Бублик впервые в карьере попадет в топ-10 рейтинга АТР. Этот титул стал девятым в карьере казахстанского теннисиста и первым в текущем сезоне.

