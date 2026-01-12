Бублик прокомментировал триумф на турнире в Гонконге
Фото: Instagram/hkto.mens
Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями после победы в финале турнира ATP 250 в Гонконге, сообщает Zakon.kz.
В финале Александр обошел итальянца Лоренцо Музетти со счетом 7:6(2), 6:3.
"Лоренцо, я прекрасно знаю, каково это – проигрывать в финалах, сам через такое проходил много раз. Уверен: ты скоро возьмешь титул, о котором сейчас даже не мечтаешь. Желаю тебе и всей твоей команде большого успеха и крупной победы! Гонконг навсегда останется особенным местом в моей жизни – именно здесь я попал в десятку сильнейших. Этот титул посвящаю своей команде и семье – вместе мы добились чего-то по-настоящему великого. Огромное спасибо организаторам турнира, болбоям и всем, кто делал это соревнование таким замечательным. Спасибо тебе, Гонконг", – сказал Бублик после матча.
По итогам турнира в Гонконге Александр Бублик впервые в карьере попадет в топ-10 рейтинга АТР. Этот титул стал девятым в карьере казахстанского теннисиста и первым в текущем сезоне.
Ранее Рыбакина поблагодарила Брисбен после неожиданного поражения сопернице из Чехии.
