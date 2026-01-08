В пятницу в Астане развернется борьба за путевки в национальную сборную
Астана примет чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике в помещении. Важный республиканский турнир стартует 9 января, сообщает Zakon.kz.
В чемпионате примут участие атлеты из 18 регионов, включая представителей национальной команды Казахстана.
В рамках ЧРК будет разыгран 31 комплект медалей.
Предстоящий чемпионат станет отборочным, по итогам которого отличившиеся спортсмены войдут в состав на участие в ближайших международных стартах.
Ранее сообщалось, что месяц остается до открытия зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. И в данный момент казахстанские спортсмены продолжают борьбу за путевки на ОИ. При этом в некоторых видах спорта наши атлеты уже квалифицировались на Игры.
