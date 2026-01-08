#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Спорт

В пятницу в Астане развернется борьба за путевки в национальную сборную

В Астане пройдет чемпионат Казахстана по легкой атлетике в помещении, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 22:21 Фото: olympic.kz
Астана примет чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике в помещении. Важный республиканский турнир стартует 9 января, сообщает Zakon.kz.

В чемпионате примут участие атлеты из 18 регионов, включая представителей национальной команды Казахстана.

В рамках ЧРК будет разыгран 31 комплект медалей.

Предстоящий чемпионат станет отборочным, по итогам которого отличившиеся спортсмены войдут в состав на участие в ближайших международных стартах.

Ранее сообщалось, что месяц остается до открытия зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. И в данный момент казахстанские спортсмены продолжают борьбу за путевки на ОИ. При этом в некоторых видах спорта наши атлеты уже квалифицировались на Игры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате Азии
23:04, 18 февраля 2024
Казахстанские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате Азии
Официально: Казахстан начнет борьбу за путевку на ЧМ-2026 с Уэльсом
12:43, 14 декабря 2024
Официально: Казахстан начнет борьбу за путевку на ЧМ-2026 с Уэльсом
Элина Михина стала чемпионкой Азии по легкой атлетике
10:26, 12 февраля 2023
Элина Михина стала чемпионкой Азии по легкой атлетике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: