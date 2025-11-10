#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

"Интер" после победы над "Кайратом" возглавил турнирную таблицу Серии А

Футбол Лидер Серии А, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 11:51 Фото. Instagram/inter
В итальянском футбольном чемпионате сменился лидер, которым стал миланский "Интер". Команда Кристиану Киву после недавней победы над казахстанским "Кайратом" в Лиге чемпионов УЕФА в ночь на 10 ноября была сильнее римского "Лацио" – 2:0, сообщает Zakon.kz.

Эта победа позволила "черно-синим" взобраться на вершину списка лучших клубов Италии в высшем дивизионе с активом в 24 очка.

В ходе домашнего поединка, который проходил в рамках 11-го тура, "нерадзурри" забили два безответных мяча в ворота римского коллектива. Авторами голов стали капитан Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.

Здесь надо заметить, что одинаковое количество баллов (24) с "Интером" имеет также "Рома", но они уступают по дополнительным показателям.

На третьей и четвертой строчках таблицы Серии А идут "Милан" и "Наполи", у них по 22 очка соответственно.

До встречи с "Лацио" подопечные Киву дома обыграли наш "Кайрат" (2:1) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
08:16, 29 августа 2025
В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
Наставник "Интера" не ждет легкой прогулки в поединке с "Кайратом"
11:33, 05 ноября 2025
Наставник "Интера" не ждет легкой прогулки в поединке с "Кайратом"
"Интер" разгромил "Лацио" и подобрался к "Аталанте" в таблице Серии А
10:39, 17 декабря 2024
"Интер" разгромил "Лацио" и подобрался к "Аталанте" в таблице Серии А
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: