"Интер" после победы над "Кайратом" возглавил турнирную таблицу Серии А
Фото. Instagram/inter
В итальянском футбольном чемпионате сменился лидер, которым стал миланский "Интер". Команда Кристиану Киву после недавней победы над казахстанским "Кайратом" в Лиге чемпионов УЕФА в ночь на 10 ноября была сильнее римского "Лацио" – 2:0, сообщает Zakon.kz.
Эта победа позволила "черно-синим" взобраться на вершину списка лучших клубов Италии в высшем дивизионе с активом в 24 очка.
В ходе домашнего поединка, который проходил в рамках 11-го тура, "нерадзурри" забили два безответных мяча в ворота римского коллектива. Авторами голов стали капитан Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.
Здесь надо заметить, что одинаковое количество баллов (24) с "Интером" имеет также "Рома", но они уступают по дополнительным показателям.
На третьей и четвертой строчках таблицы Серии А идут "Милан" и "Наполи", у них по 22 очка соответственно.
До встречи с "Лацио" подопечные Киву дома обыграли наш "Кайрат" (2:1) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript