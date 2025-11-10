"Интер" после победы над "Кайратом" возглавил турнирную таблицу Серии А

В итальянском футбольном чемпионате сменился лидер, которым стал миланский "Интер". Команда Кристиану Киву после недавней победы над казахстанским "Кайратом" в Лиге чемпионов УЕФА в ночь на 10 ноября была сильнее римского "Лацио" – 2:0, сообщает Zakon.kz.

Эта победа позволила "черно-синим" взобраться на вершину списка лучших клубов Италии в высшем дивизионе с активом в 24 очка.

В ходе домашнего поединка, который проходил в рамках 11-го тура, "нерадзурри" забили два безответных мяча в ворота римского коллектива. Авторами голов стали капитан Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.

Здесь надо заметить, что одинаковое количество баллов (24) с "Интером" имеет также "Рома", но они уступают по дополнительным показателям.

На третьей и четвертой строчках таблицы Серии А идут "Милан" и "Наполи", у них по 22 очка соответственно.

До встречи с "Лацио" подопечные Киву дома обыграли наш "Кайрат" (2:1) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.