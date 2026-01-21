#Казахстан в сравнении
Спорт

Наставник "Кайрата" назвал разницу КПЛ и Лиги чемпионов после разгрома от "Брюгге"

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:40 Фото: Instagram/f.c.kairat
20 января казахстанский футбольный клуб "Кайрат" потерпел очередное обидное поражение на европейской арене, и все это произошло на глазах у родных болельщиков. Алматинцы проиграли бельгийскому "Брюгге" (1:4) в рамках седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

После шестого поражения в текущем турнире главный тренер алматинского коллектива Рафаэль Уразбахтин высказался о домашнем разгроме от "Брюгге".

"Когда играешь против соперника такого класса, каждая ошибка сразу становится фатальной. У нас в Премьер-лиге тебе могут многое простить, из 10-ти промахов накажут 1-2 раза. Здесь все иначе, ошибся и сразу получил. Первые два гола, там могли сыграть надежнее. Если бы действовали правильнее в простых ситуациях, этих мячей вполне можно было избежать". Рафаэль Уразбахтин

Пропустив 4 гола в свои ворота, команда Уразбахтина все же сумела забить один мяч престижа, когда отличился вышедший на замену Адилет Садыбеков.

"Допускаем ошибки там, где обязаны играть спокойно и правильно. Особенно в зоне подбора, и об этом говорили ребятам заранее. Но в итоге именно такие простые эпизоды и привели к пропущенным голам". Рафаэль Уразбахтин

Уступив "Брюгге", футболисты "Кайрата" по-прежнему находятся на последней 36-й строчке турнирной таблицы Лиги чемпионов УЕФА с активом в 1 балл.

Теперь по расписанию у чемпиона Казахстана осталась заключительная игра на общем этапе – 28 января "Кайрат" на выезде сыграет с лондонским "Арсеналом".

Между тем велогруппа XDS Astana Development Team на днях объявила о готовности к сезону.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
