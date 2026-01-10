#Казахстан в сравнении
#Казахстан в сравнении
Спорт

Роналду продаст особняк, в котором поженится с Джорджиной за 40 миллионов долларов

Нападающий саудовского &quot;Аль Насра&quot; Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 07:19 Фото: Instagram/georginagio
Нападающий саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду собирается продать особняк в Кашкайше (Португалия) после свадьбы с Джорджиной Родригес, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание MARCA, португальский футболист сделал предложение испанско‑аргентинской модели в августе. Они состоят в отношениях с 2016 года, у них есть две общие дочери. Пара планирует сыграть свадьбу после чемпионата мира 2026 года.

Особняк с восемью спальнями, бассейном, подземной парковкой и частным кинозалом уже построен, однако Роналду может продать его после свадьбы с Родригес. Приблизительная стоимость постройки оценивается в 40 млн долларов.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" недоволен отсутствием уединения в доме. Также футболист пытался выкупить соседний участок земли, принадлежащий отелю, и поле для гольфа, чтобы повысить безопасность, но ему отказали.

При этом особняк в Кашкайше может стать местом проведения свадьбы Роналду и Джорджины, после чего виллу продадут.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду забил 958-й карьерный и первый гол в 2026 году.

Аксинья Титова
