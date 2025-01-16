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Спорт

Голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов перешел в "Ахмат" Максима Самородова

Футбол Вратарь Ахмат, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 09:49 Фото: Instagram/ulyanov.30
Российский футбольный клуб "Ахмат" подписал бывшего вратаря алматинского "Кайрата" Вадима Ульянова. Контракт действует до конца нынешнего сезона с возможным продлением еще на три года, сообщает Zakon.kz.

Перед уходом в "Ахмат" последние три года Вадим Ульянов выступал в составе алматинского "Кайрата". Он дебютировал в КПЛ 11 марта 2022 года в матче против "Мактаарала". Голкипер свою профессиональную карьеру начал 5 лет назад в московской команде "Строгино".

В майке "Кайрата" молодой вратарь впервые сумел добиться чемпионского звания в 2024 году. Ульянов за три сезона в Алматы сыграл 42 матча, где пропустил 38 голов и 16 раз отыграл на ноль.

Вадим присоединился к клубу, где выступает форвард сборной Казахстана Максим Самородов.

Отпустив своего голкипера, алматинский коллектив накануне приобрел нового игрока. Состав чемпионов страны пополнил футболист сборной Израиля Дан Глейзер.    

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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