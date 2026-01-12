#Казахстан в сравнении
Спорт

В итальянском футбольном первенстве прошло сражение чемпиона и лидера сезона

Футбол Битва Наполи, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 12:08 Фото: Instagram/inter
Минувшей ночью в рамках 20-го тура Серии А состоялся очень интересный поединок, где лидер турнирной таблицы "Интер" принимал на своей арене действующего чемпиона страны – "Наполи", сообщает Zakon.kz.

Зрители, заполнившие знаменитый стадион "Сан-Сиро", увидели хороший матч в исполнении двух великих клубов, которые не смогли выявить лучшего в данном противостоянии – 2:2.

К радости местных тифози, защитник "нерадзурри" Федерико Димарко открыл счет уже на девятой минуте. Вскоре Скотт Мактоминей восстановил равновесие на табло.

Во втором тайме Хакан Чалханоглу снова вывел "черно-синих" вперед, удачно реализовав пенальти. Однако за девять минут до окончания встречи Мактоминей оформил дубль и спас чемпиона от поражения.

Несмотря на потерю очков, "Интер" сохранил за собой первое место в таблице с активом в 43 очка. Далее идут "Милан" (40) и "Наполи" (39).

Здесь стоит заметить, что команда Кристиана Киву не проигрывает в семи последних матчах: шесть побед и одна ничья.

В следующем туре в ночь на 15 января "Интернационале" примет дома "Лечче".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
