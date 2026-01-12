#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Бразильский талант "Реала" дебютным голом принес победу новому клубу

Футбол Гол Лион, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 13:33 Фото: Instagram/endrick
Один из перспективных футболистов планеты, представитель мадридского "Реала" Эндрик, который ныне отдан в аренду французскому "Лиону", минувшей ночью отметился первым взятием ворот за свой новый клуб, сообщает Zakon.kz.

19-летний бразилец забил гол в дебютном матче за "Лион". Молодой форвард отличился в первом тайме гостевого матча против "Лилля" в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

Это результативное действие Эндрика позволило его клубу победно завершить игру со счетом 2:1. Еще один мяч в составе "Лиона" забил Афонсу Морейра. У хозяев поля автором гола стал Натан Нгой.

Благодаря этому успеху "Олимпик" пробился в 1/8 финала Кубка Франции, а следующий соперник определится завтра по итогам жеребьевки.

Команда Паулу Фонсека с 30 очками ныне занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1 (30 очков).

Сам же Эндрик в состав "Лиона" перешел только недавно на правах аренды до конца текущего сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Реал" объявил о дате презентации бразильского таланта Эндрика
13:05, 24 июня 2024
"Реал" объявил о дате презентации бразильского таланта Эндрика
Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал"
15:46, 12 мая 2025
Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал"
Новая бразильская звезда "Реала" установил рекорд в истории клуба
12:42, 26 августа 2024
Новая бразильская звезда "Реала" установил рекорд в истории клуба
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: