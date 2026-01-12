Бразильский талант "Реала" дебютным голом принес победу новому клубу

Один из перспективных футболистов планеты, представитель мадридского "Реала" Эндрик, который ныне отдан в аренду французскому "Лиону", минувшей ночью отметился первым взятием ворот за свой новый клуб, сообщает Zakon.kz.

19-летний бразилец забил гол в дебютном матче за "Лион". Молодой форвард отличился в первом тайме гостевого матча против "Лилля" в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

Это результативное действие Эндрика позволило его клубу победно завершить игру со счетом 2:1. Еще один мяч в составе "Лиона" забил Афонсу Морейра. У хозяев поля автором гола стал Натан Нгой.

Благодаря этому успеху "Олимпик" пробился в 1/8 финала Кубка Франции, а следующий соперник определится завтра по итогам жеребьевки.

Команда Паулу Фонсека с 30 очками ныне занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1 (30 очков).

Сам же Эндрик в состав "Лиона" перешел только недавно на правах аренды до конца текущего сезона.