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Спорт

Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал"

Футбол Рекорд Саморано, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 15:46 Фото: Instagram/realmadrid
Французский футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе перебил рекорд знаменитого чилийца Ивана Саморано по забитым мячам в первом сезоне выступления за "сливочных", сообщает Zakon.kz.

Исторический факт зафиксирован 11 мая после того, как Мбаппе оформил хет-трик в ворота "Барселоны", в рамках 35-го тура Ла Лиги.

Тем самым, сейчас в активе француза 39 голов в официальных матчах за королевский клуб в первом сезоне.

Килиан опережает на два мяча прежнего рекордсмена Ивана Саморано (37) и Криштиану Роналду (33).

Помимо рекорда, лидер "Реала" опередил Роберта Левандовски ("Барселона") в гонке бомбардиров Ла Лиги.

Француз с копилкой в 27 голов опережает поляка на два мяча.

К сожалению, рекордный хет-трик Мбаппе не помог его команде, "мадридцы" уступили на выезде "блаугране" – 3:4.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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