Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал"
Фото: Instagram/realmadrid
Французский футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе перебил рекорд знаменитого чилийца Ивана Саморано по забитым мячам в первом сезоне выступления за "сливочных", сообщает Zakon.kz.
Исторический факт зафиксирован 11 мая после того, как Мбаппе оформил хет-трик в ворота "Барселоны", в рамках 35-го тура Ла Лиги.
Тем самым, сейчас в активе француза 39 голов в официальных матчах за королевский клуб в первом сезоне.
Килиан опережает на два мяча прежнего рекордсмена Ивана Саморано (37) и Криштиану Роналду (33).
Помимо рекорда, лидер "Реала" опередил Роберта Левандовски ("Барселона") в гонке бомбардиров Ла Лиги.
Француз с копилкой в 27 голов опережает поляка на два мяча.
К сожалению, рекордный хет-трик Мбаппе не помог его команде, "мадридцы" уступили на выезде "блаугране" – 3:4.
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