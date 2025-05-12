Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал"

Французский футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе перебил рекорд знаменитого чилийца Ивана Саморано по забитым мячам в первом сезоне выступления за "сливочных", сообщает Zakon.kz.

Исторический факт зафиксирован 11 мая после того, как Мбаппе оформил хет-трик в ворота "Барселоны", в рамках 35-го тура Ла Лиги.

Тем самым, сейчас в активе француза 39 голов в официальных матчах за королевский клуб в первом сезоне.

Килиан опережает на два мяча прежнего рекордсмена Ивана Саморано (37) и Криштиану Роналду (33).

Помимо рекорда, лидер "Реала" опередил Роберта Левандовски ("Барселона") в гонке бомбардиров Ла Лиги.

Француз с копилкой в 27 голов опережает поляка на два мяча.

К сожалению, рекордный хет-трик Мбаппе не помог его команде, "мадридцы" уступили на выезде "блаугране" – 3:4.