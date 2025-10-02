Наставник "Кайрата" опубликовал фото и видео с главным тренером "Реала"

Сегодня, 2 октября 2025 года, главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин опубликовал фото и видео с наставником самого титулованного клуба мира "Реал Мадрид" Хаби Алонсо, сообщает Zakon.kz.

Под совместным фото с Алонсо Уразбахтин написал:

"Рост и развитие происходит, когда играешь против сильнейших".

А в Stories наставник алматинского клуба показал видео беседы с коллегой из "Реала". Правда, из-за наложенной музыки не разобрать, о чем они поговорили.

В комментариях казахстанцы поблагодарили Уразбахтина за то, что он вместе с футболистами "Кайрата" творит историю:

"Браво!"

"У нас все впереди".

"Вы – наш герой! Рахмет вам!"

"Легендарный тренер и Хаби Алонсо".

"Самый лучший тренер в мире и Хаби Алонсо".

"Желаю вам удачи в развитии команды, чтобы каждый игрок рос и раскрывал свой талант, а вместе вы становились сильнее, дружнее и достигали все новых вершин!"

"Сейчас вы берете у других пример. Но очень скоро с вас будут брать пример. Вы для нас – герой! Вы – наша легенда! Вы творите историю. Спасибо большое вам за такую работу, за такую команду. Дальше еще больше и сильнее будем поддерживать вас! Алға, Радикович! Алға, "Қайрат"!"

Историческая встреча "Кайрата" и "Реала" прошла на Центральном стадионе Алматы 30 сентября 2025 года и завершилась со счетом 5:0 в пользу королевского клуба.