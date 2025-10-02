Наставник "Кайрата" опубликовал фото и видео с главным тренером "Реала"
Фото: Instagram/f.c.kairat, Instagram/xabialonso
Сегодня, 2 октября 2025 года, главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин опубликовал фото и видео с наставником самого титулованного клуба мира "Реал Мадрид" Хаби Алонсо, сообщает Zakon.kz.
Под совместным фото с Алонсо Уразбахтин написал:
"Рост и развитие происходит, когда играешь против сильнейших".
А в Stories наставник алматинского клуба показал видео беседы с коллегой из "Реала". Правда, из-за наложенной музыки не разобрать, о чем они поговорили.
В комментариях казахстанцы поблагодарили Уразбахтина за то, что он вместе с футболистами "Кайрата" творит историю:
- "Браво!"
- "У нас все впереди".
- "Вы – наш герой! Рахмет вам!"
- "Легендарный тренер и Хаби Алонсо".
- "Самый лучший тренер в мире и Хаби Алонсо".
- "Желаю вам удачи в развитии команды, чтобы каждый игрок рос и раскрывал свой талант, а вместе вы становились сильнее, дружнее и достигали все новых вершин!"
- "Сейчас вы берете у других пример. Но очень скоро с вас будут брать пример. Вы для нас – герой! Вы – наша легенда! Вы творите историю. Спасибо большое вам за такую работу, за такую команду. Дальше еще больше и сильнее будем поддерживать вас! Алға, Радикович! Алға, "Қайрат"!"
Историческая встреча "Кайрата" и "Реала" прошла на Центральном стадионе Алматы 30 сентября 2025 года и завершилась со счетом 5:0 в пользу королевского клуба.
