Официально представлен новый главный тренер "Реала"

26 мая самый титулованный футбольный клуб мира, мадридский "Реал", объявил о назначении испанца Хаби Алонсо на пост главного тренера, сообщает Zakon.kz.

43-летний наставник подписал контракт до конца сезона 2028 года. Алонсо заступит на новую должность 1 июня.

"Привет, мадридисты, я уже здесь. Я так счастлив начать эту новую эру, которая сопровождается волнением и энергией. Приветствую вас. Вперед, Мадрид". Хаби Алонсо

Последние два сезона Алонсо руководил немецким "Байером", с которым в 2024 году выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.

В бытность футболистом он в 2009-2014 годах защищал честь королевского клуба и завоевал шесть трофеев в майке "Реала".

Хаби Алонсо пришел на место Карло Анчелотти, который в эти часы готовится к презентации на должности главного тренера сборной Бразилии.