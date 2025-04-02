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Спорт

ПСЖ никому не проиграл во всех французских турнирах текущего сезона

Футбол Серия Побед, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 15:03 Фото: Instagram/psg
Лучший клуб Франции ПСЖ добился уникального достижения в нынешнем футбольном сезоне. "Парижане" стали той единственной командой, которая к этому часу не проиграла ни одного матча в Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 2 апреля подопечные Луиса Энрике одержали волевую победу в гостях над "Дюнкерком" в рамках полуфинала Кубка Франции со счетом 4:2.

Тем самым парижский коллектив довел свою беспроигрышную серию до 33-х игр: 28 побед и пять ничьих. Вся эта положительная череда наблюдалась у ПСЖ на трех турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции. 

В поединке с "Дюнкерком" чемпион Франции к середине первого тайма проигрывал со счетом 0:2 благодаря голам Венсана Сассо и Муханнада Аль-Саада.

Однако затем гости преобразились и забили подряд четыре гола. Победные мячи в свой актив записали Усман Дембеле (дубль), Маркиньос и Дезире Дуэ.

Соперник ПСЖ по финалу Кубка Франции определится вечером 2 апреля, когда сразятся "Канн" и "Реймс".

Недавно также стало известно, что команда Луиса Энрике довела свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до 10-ти месяцев. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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