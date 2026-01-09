#Казахстан в сравнении
Спорт

ПСЖ выиграл Суперкубок Франции по футболу 14-й раз в истории

Футбол Обладатель Суперкубка, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 11:46 Фото: Instagram/psg
В ночь на 9 января футболисты ПСЖ обыграли "Марсель" в матче за Суперкубок Франции. Решающая встреча данного турнира прошла в Кувейте, сообщает Zakon.kz.

Основное время финального поединка завершилось вничью 2:2. В этом матче счет в первом тайме открыл Усман Дембеле. После перерыва Мэйсон Гринвуд сравнял результат, точно пробив с пенальти.

Вскоре автогол в исполнении Вильяна Пачо вывел вперед "Марсель". Однако Гонсалу Рамуш на 95-й минуте спас ПСЖ от поражения.

Победитель был определен в серии пенальти, где голкипер "парижан" Люка Шевалье отразил два удара. А решающий 11-метровый у ПСЖ забил Дезирэ Дуэ, 4:1 – и Суперкубок Франции достается команде Луиса Энрике.

Тем самым парижская дружина выиграла Суперкубок Франции 14-й раз в своей истории. А для наставника Луиса Энрике это 10-й трофей за 2,5 года работы во главе команды.

Испанский специалист с 2023 года завоевал три раза Суперкубок страны, по два раза – Лигу 1 и Кубок и по одному разу – Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Один из лучших футбольных клубов мира недавно уступил "Лансу" лидерство после всех игр первого круга французского чемпионата.

