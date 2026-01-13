Мбаппе и Куртуа обратились к Алонсо после его ухода из "Реала"

Уход главного тренера футбольного клуба "Реал Мадрид" Хаби Алонсо прокомментировали в Instagram нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Тибо Куртуа. Эту должность 44-летний испанский специалист занимал с начала лета 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 27-летний Килиан, обращаясь к уже экс-тренеру, "это было недолго, но для меня было удовольствием играть с вами и учиться у вас".

"Спасибо, что с первого дня вселили в меня уверенность. Я буду помнить вас как тренера с ясными идеями и большим знанием футбола. Желаю вам удачи в следующем этапе вашей карьеры", – написал Мбаппе в Stories сегодня, 13 января 2026 года.

Фото: Instagram/k.mbappe

В стороне не остался вратарь мадридского клуба и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

"Спасибо за все, Хаби Алонсо. Было приятно работать с тобой, и я желаю тебе всего наилучшего в будущем, ты этого заслуживаешь", – отметил 33-летний голкипер, обращаясь к Алонсо.

Фото: Instagram/thibautcourtois

12 января 2026 года "Реал Мадрид" объявил о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером. В заявлении испанского клуба отмечалось, что такое решение последовало после завершения сотрудничества с Хаби Алонсо по взаимному согласию сторон.

Отметим, что самый титулованный футбольный клуб мира, мадридский "Реал", объявил о назначении испанца Хаби Алонсо на пост главного тренера 26 мая 2025 года.

Контракт с испанским специалистом мадридский клуб подписал до конца сезона 2028 года. На новую должность Хаби Алонсо заступил с 1 июня.