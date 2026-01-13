#Казахстан в сравнении
Спорт

Экс-наставник "Реала" дал первый комментарий после своей отставки

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:29 Фото: Instagram/xabialonso
12 января внезапно стало известно о досрочном расторжении контракта между испанским специалистом Хаби Алонсо и мадридским футбольным клубом "Реал", сообщает Zakon.kz.

Спустя сутки 44-летний наставник обратился к футбольной общественности и высказался о своем уходе из "Реала" через личную страницу в Instagram.

"Профессиональный этап завершается, и все сложилось не так, как хотелось бы. Тренировать мадридский "Реал" было честью и ответственностью. Я благодарю клуб, игроков и особенно болельщиков за доверие и поддержку. Ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог".Экс-главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Контракт Алонсо с мадридской командой был расторгнут по соглашению сторон. Вместо Хаби уже назначили Альваро Арбелоа, который ранее трудился с молодежными командами "сливочных".

Отставка тренера произошла после поражения "Реала" от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании со счетом 3:2.

Нельзя также не отметить, что у Алонсо по ходу сезона были недопонимания с некоторыми звездами королевского клуба.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
