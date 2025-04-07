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Спорт

Тренер "Реала" назначит Мбаппе штатным пенальтистом команды

Футбол Пенальтист Реала, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:50 Фото: Instagram/realmadrid
По решению главного тренера испанского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти теперь штатным пенальтистом команды будет французский нападающий Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

По сведениям популярного издания Marca, итальянский наставник мадридского коллектива пришел к подобному решению после ряда неудачных попыток своих подопечных в реализации 11-метрового удара.

Анчелотти теперь доверит Мбаппе исполнять все 11-метровые в "Реале". И этот момент может наступить уже в ближайшем матче против "Арсенала" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в ночь на 9 апреля.

Футбол Пенальти Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:50

Фото: Instagram/realmadrid

В нынешнем сезоне "сливочные" отметились антирекордом команды, что не было заметно последние 12 лет. Королевский клуб не реализовал пять пенальти во всех турнирах.

Один из этих нереализованных штрафных ударов был зафиксирован вечером 5 апреля. В матче испанского чемпионата против "Валенсии" с 11-метровой точки не забил Винисиус Жуниор, удар бразильца отбил вратарь Георгий Мамардашвили.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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