Спорт

Майкл Кэррик в третий раз собирается войти в тренерский штаб "МЮ"

Футбол Тренер МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 16:43 Фото: Instagram/carras16
Известный футболист и специалист Майкл Кэррик в ближайшие часы должен встать у руля своего бывшего клуба – "Манчестер Юнайтед", в тренерском штабе которого он уже ранее дважды трудился, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Athletic, руководство "красных дьяволов" уже договорилось с 44-летним английским наставником, который будет выполнять функции исполняющего обязанности главного тренера.

Кэррик займет пост до конца текущего сезона и в данный момент сторонам осталось обговорить последние детали соглашения.

Если не возникнет никаких недопониманий, то легендарный полузащитник возглавить "манкунианцев" в матче АПЛ против "Манчестер Сити", который пройдет 17 января.

Майклу не впервой тренировать свою бывшую команду, где он играл в бытность футболистом на протяжении 12-ти лет (2006-2018).

Сначала он был помощником Жозе Моуринью (2018-2021), затем после ухода португальца был исполняющим обязанности главного тренера (2021).

Ныне "МЮ" находится на седьмой строчке турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка после 21-го тура. После недавнего увольнения Рубена Аморима командой два матча руководил Даррен Флетчер.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
