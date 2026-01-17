Чем закончилась битва двух "Манчестеров" с дебютом Майкла Кэррика

17 января в Манчестере состоялось главное дерби английского футбольного чемпионата, где "Юнайтед" дома одержал победу над "Сити" со счетом 2:0 в рамках 22-го тура. "Манкунианцев" на поле вывел их новый главный тренер Майкл Кэррик, сообщает Zakon.kz.

"Красные дъяволы" решили судьбу поединка в свою пользу во втором тайме, когда решающие голы забили Бриан Мбемо и Патрик Доргу.

Тем самым "Юнайтед" остановил удачное шествие гостей из 13 матчей подряд, из которых 10 побед и три ничьих. Команда Хосепа Гвардиолы в последний раз проигрывала 25 ноября, тогда она уступила "Байеру" (0:2) в Лиге чемпионов УЕФА.

Также нужно отметить первую победу главного тренера хозяев поля Майкла Кэррика, который принял команду только на этой неделе.

При этом "МЮ" одержал первую победу за последние пять матчей, а далее подопечных Кэррика ждет сражение с "Арсеналом".

Данное противостояние пройдет 25 января на арене лидера чемпионата Англии, который после этого через три дня примет у себя дома наш "Кайрат" в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В свою очередь чемпион Казахстана перед встречей с "канонирами" подписал контракт с двумя футболистами из Южной Америки.