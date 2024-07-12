Знаменитый голландец Нистелрой вошел в тренерский штаб "МЮ"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении своего экс-форварда Руда ван Нистелроя помощником главного тренера Эрика тен Хага. Еще одним ассистентом будет Рене Хаке, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "манкунцианцев", бывший звездный нападающий вернулся в свою команду уже в роли ассистента. Нистелрой и Хаке заключили контракт с "МЮ" до 2026 года.

Последним местом работы Руда ван Нистелроя был голландский ПСВ, где он трудился на посту главного тренера. А Хаке, который 20 лет занимался тренерской деятельностью в Нидерландах, перешел в "Юнайтед" из "Гоу Эхед Иглс".

Теперь тренерский штаб "манкунианцев" полностью состоит из представителей голландской школы футбола.

Что касается главного рулевого "МЮ" – Эрика тен Хага, руководители клуба после долгих раздумий недавно решили оставить его на посту, дав ему еще один шанс реабилитироваться перед болельщиками за невыразительный прошедший сезон.

Поводом для этого вердикта стал завоеванный подопечными тен Хага трофей в виде Кубка Англии, когда они в финале обыграли лучший коллектив мира 2023 года "Манчестер Сити".