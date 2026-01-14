Грядущий соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов неожиданно потерял преимущество
Фото: Instagram/clubbrugge
"Брюгге", с которым "Кайрату" предстоит сыграть в общем этапе Лиги чемпионов, не смог выйти в полуфинал Кубка Бельгии, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, в четвертьфинале "Брюгге" уступил на выезде команде "Шарлеруа" со счетом 0:2.
Дубль оформил нападающий хозяев Парфе Гвиагон. Так подопечные Ивана Леко завершили выступление в Кубке Бельгии.
В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов "Брюгге" в гостях сыграет с алматинским "Кайратом". Матч состоится 20 января в Астане.
Ранее сообщалось, что другой оппонент "Кайрата" в Лиге чемпионов укрепил свое первенство.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript