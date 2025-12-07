Заклятый соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов "вырвал" победу на выезде

"Брюгге", с которым "Кайрату" предстоит сразиться в общем этапе Лиги чемпионов, на выезде выступил против "Синт-Трёйдена" в 17-м туре чемпионата Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Состоявшаяся в Синт-Трюйдене встреча прошла со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Арбнор Мужа, Риотаро Ито (с пенальти) и Андрес Феррари. У гостей о себе заявили Рафаэль Онидика и Кайе Фуро.

Благодаря этому успеху "Синт-Трюйден" обошел "Брюгге" в турнирной таблице чемпионата Бельгии, расположившись на второй строчке.

В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов "Брюгге" сыграет на выезде с алматинским "Кайратом". Матч пройдет 20 января 2026 года.

Ранее в "Кайрате" приняли важное решение о будущем защитника Дамира Касабулата.