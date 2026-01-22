#Казахстан в сравнении
Спорт

В "Кайрате" назвали самого сложного игрока по Лиге чемпионов от "Брюгге"

Капитан &quot;Брюгге&quot; и &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 08:55 Фото: Instagram/hansvanaken20
Полузащитник алматинского "Кайрата" Мухамедали Абиш поделился своим мнением о матче общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч прошел со счетом 1:4 в пользу "Брюгге". Полузащитник алматинского "Кайрата" Мухамедали Абиш признался, что матч выдался сложным, но он рад дебютировать в Лиге чемпионов.

На вопрос о том, против какого футболиста "Брюгге" было сложнее всего играть, он ответил, что у них сильный капитан, 20-й номер – Ханс Ванакен.

После сыгранного седьмого тура "Кайрат" занимает последнее место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в своем активе лишь один балл.

В рамках заключительного тура алматинский коллектив сыграет против "Арсенала" в Лондоне. Встреча состоится 29 января в 1:00 по времени Астаны.

Ранее после состоявшегося 20 января 2026 года матча алматинского "Кайрата" с бельгийским "Брюгге" у казахстанских болельщиков появился еще один спортивный "краш" – Адилет Садыбеков.

Аксинья Титова
