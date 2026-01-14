#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Спорт

Хабиб Нурмагомедов назвал звезд "Реала" избалованными и капризными

UFC Мнение Реал, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 14:39 Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
В последние два дня не утихают страсти вокруг непонятного и внезапного увольнения наставника мадридского футбольного клуба "Реал" – Хаби Алонсо. Сейчас каждый не далекий от спорта специалист выдает свою версию отставки испанского тренера, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких людей стал легендарный бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов, который не видит никакой причины увольнения Алонсо, заступившись за него, о чем лично поведал на своей странице в соцсетях.

"Нет никакой верности, год назад они его умоляли, теперь уволили. Все из-за испорченных детишек. Хаби, ты лучший". Хабиб Нурмагомедов

Контракт Хаби Алонсо и "Реала" был расторгнут 12 января, после поражения в финале Суперкубка Испании от "Барселоны" (2:3).

"Приходишь ты в зал или на поле, разницы нет, бойцы это или футболисты, рулит главный тренер. Но если у тебя в команде царит такая аура, что не все выполняют требования, то вам точно не по пути. Считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности. Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Уверен, что ни один тренер не справится с таким составом "Реала". Надо избавляться от капризных игроков". Хабиб Нурмагомедов

Спустя сутки после своей отставки экс-наставник королевского клуба дал первый комментарий. Место Хаби Алонсо сейчас уже занял 42-летний Альваро Арбелоа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Экс-наставник "Реала" дал первый комментарий после своей отставки
17:29, 13 января 2026
Экс-наставник "Реала" дал первый комментарий после своей отставки
Наставник "Реала" сделал грозное предупреждение своим звездам
16:31, 16 июня 2025
Наставник "Реала" сделал грозное предупреждение своим звездам
Хаби Алонсо покидает "Байер" и станет главным тренером "Реала"
11:19, 10 мая 2025
Хаби Алонсо покидает "Байер" и станет главным тренером "Реала"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: