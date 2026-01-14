Хабиб Нурмагомедов назвал звезд "Реала" избалованными и капризными

В последние два дня не утихают страсти вокруг непонятного и внезапного увольнения наставника мадридского футбольного клуба "Реал" – Хаби Алонсо. Сейчас каждый не далекий от спорта специалист выдает свою версию отставки испанского тренера, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких людей стал легендарный бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов, который не видит никакой причины увольнения Алонсо, заступившись за него, о чем лично поведал на своей странице в соцсетях.

"Нет никакой верности, год назад они его умоляли, теперь уволили. Все из-за испорченных детишек. Хаби, ты лучший". Хабиб Нурмагомедов

Контракт Хаби Алонсо и "Реала" был расторгнут 12 января, после поражения в финале Суперкубка Испании от "Барселоны" (2:3).

"Приходишь ты в зал или на поле, разницы нет, бойцы это или футболисты, рулит главный тренер. Но если у тебя в команде царит такая аура, что не все выполняют требования, то вам точно не по пути. Считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности. Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Уверен, что ни один тренер не справится с таким составом "Реала". Надо избавляться от капризных игроков". Хабиб Нурмагомедов

Спустя сутки после своей отставки экс-наставник королевского клуба дал первый комментарий. Место Хаби Алонсо сейчас уже занял 42-летний Альваро Арбелоа.