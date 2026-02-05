Звезда "Реала" продолжает радовать французский "Лион" голами

19-летний бразильский форвард Эндрик, арендованный у мадридского "Реала" на полгода, продолжает приносить пользу своему новому клубу, забивая мячи практически в каждой встрече, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью молодой талант отметился своим пятым голом в составе французского клуба. Надо отметить, все эти события развиваются за один месяц.

Эндрик открыл счет в домашнем матче против "Лаваля" в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Партнер бразильца Афонсо Морейро в добавленное арбитром время закрепил преимущество хозяев поля – 2:0.

После кубкового успеха Эндрик набрал 6 (5+1) очков в пяти матчах за "Лион". А его команда добилась 11-й победы подряд во всех турнирах.

Сейчас подопечные Паулу Фонсеки пробились в четвертьфинал Кубка Франции, плюс к этому претендуют на медали в Лиге 1.

Сам же Эндрик летом уйдет обратно в "Реал", если, конечно, французский коллектив не выкупит его контракт.