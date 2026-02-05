#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Спорт

Звезда "Реала" продолжает радовать французский "Лион" голами

Футбол Гол Лион, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 11:50 Фото: Instagram/ol
19-летний бразильский форвард Эндрик, арендованный у мадридского "Реала" на полгода, продолжает приносить пользу своему новому клубу, забивая мячи практически в каждой встрече, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью молодой талант отметился своим пятым голом в составе французского клуба. Надо отметить, все эти события развиваются за один месяц.

Эндрик открыл счет в домашнем матче против "Лаваля" в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Партнер бразильца Афонсо Морейро в добавленное арбитром время закрепил преимущество хозяев поля – 2:0.

После кубкового успеха Эндрик набрал 6 (5+1) очков в пяти матчах за "Лион". А его команда добилась 11-й победы подряд во всех турнирах.

Сейчас подопечные Паулу Фонсеки пробились в четвертьфинал Кубка Франции, плюс к этому претендуют на медали в Лиге 1.

Сам же Эндрик летом уйдет обратно в "Реал", если, конечно, французский коллектив не выкупит его контракт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
19-летний талант "Реала" творит чудеса в чемпионате Франции по футболу
14:28, 26 января 2026
19-летний талант "Реала" творит чудеса в чемпионате Франции по футболу
Молодая звезда "Реала" собирается уйти в чемпионат Франции
14:28, 23 декабря 2025
Молодая звезда "Реала" собирается уйти в чемпионат Франции
Бразильский талант "Реала" дебютным голом принес победу новому клубу
13:33, 12 января 2026
Бразильский талант "Реала" дебютным голом принес победу новому клубу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: