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Спорт

Наставник "Реала" сделал грозное предупреждение своим звездам

Футбол Предупреждение Тренера , фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 16:31 Фото: Instagram/realmadrid
Новый главный тренер мадридского "Реала" испанский специалист Хаби Алонсо объявил о задачах перед своими футболистами на КЧМ-2025 в США, сообщает Zakon.kz.

18 июня королевский клуб во главе с Алонсо стартует на клубном чемпионате мира матчем против саудовского "Аль-Хилаля".

По сведениям Cadena SER, рулевой "сливочных" выставил свои требования игрокам перед ответственным поединком.

"Кто не будет бегать и выкладываться, не будет играть. Имена значения не имеют. Вы не должны просто стоять и ждать, пока вам дадут мяч, чтобы вы забили гол. Нужно бегать за каждым мячом".Хаби Алонсо

Как пишет источник, Хаби Алонсо в стартовом составе на первую игру КЧМ-2025 выпустит новичков своей команды: Антонио Ромеро, Трента Александра-Арнольда и Дин Хейсена. А в атакующей позиции будут Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Интрига предстоящего поединка заключается также в том, что "Реал" встретится с одним из сильнейших клубов чемпионата Саудовской Аравии, который недавно возглавил знаменитый итальянский наставник Симоне Индзаги.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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