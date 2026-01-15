#Казахстан в сравнении
Спорт

Звездный "Реал" нокаутирован клубом первого дивизиона после отставки Алонсо

Футбол Победа Реал , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 09:58 Фото: Instagram/albacetebp
В ночь на 15 января самый титулованный клуб планеты мадридский "Реал" потерпел одно из шокирующих поражений в своей истории, уступив скромной "Альбасете" (2:3) в рамках 1/8 финала Кубка Испании, сообщает Zakon.kz.

Середнячок первой испанской лиги одержал самую громкую победу в своей истории на стадионе "Карлос Бельмонте" в Альбасете, переиграв гранда мирового футбола и лишив его продолжения борьбы в Кубке Испании.

Счет в этом матче открыл хавбек "Альбасете" и воспитанник академии "сливочных" Хави Вильяр. Перед уходом на перерыв гости сравняли результат, отличился Франко Мастантуоно.

Во втором тайме форвард хозяев Хефте снова вывел свою команду вперед. Спустя время "Реал" вновь восстановил равновесие усилиями Гонсало Гарсия Торреса.

Однако все тот же Хефте оформил дубль и принес сенсационную победу "Альбасете".

В итоге команда Альберто Гоналеса, которая ныне занимает 17-е место в первой лиге испанского чемпионата, пробилась в четвертьфинал Кубка страны.

А "Реал" проиграл сразу в первом матче после смены главного тренера.

"У нас ничья – плохой результат, трагедия, а представьте, чем будет такое поражение. Особенно от команды из другой лиги. Если кто-то и несет ответственность, так это я, потому что именно я выбирал состав, стиль игры и замены. Могу только поблагодарить футболистов за то, как они меня приняли, и помочь им восстановиться физически и психологически. Я был убежден, что это подходящий состав. Это талантливая команда, им нелегко начать делать то, о чем прошу, уже на следующий день. В итоге я несу ответственность".Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Это была дебютная игра под руководством Альваро Арбелоа, который встал у руля команды после отставки Хаби Алонсо.

Далее "сливочные" 17 января дома сыграют с "Леванте" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
