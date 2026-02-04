Ламин Ямаль вывел "Барселону" в полуфинал Кубка Испании по футболу

Минувшей ночью чемпион Испании каталонская "Барселона" на выезде переиграла "Альбасете" со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал Кубка страны, сообщает Zakon.kz.

На исходе первого тайма счет открыл лидер "блауграны" Ламин Ямаль, а после перерыва преимущество гостей удвоил защитник Рональд Араухо, которому ассистировал Маркус Рэшфорд.

Перед финальным свистком Хави Морено сократил отставание, но далее хозяева поля ничего не смогли сделать.

В итоге "Барселона" второй год подряд проходит в полуфинал Кубка Испании, действующим обладателем которого и сама же является.

Что касается Ямаля, то он набрал 26 (14+12) очков в 29 матчах текущего сезона за родной клуб.

Год назад в финале Кубка Испании "сине-гранатовые" были сильнее "Реала" со счетом 3:2.

На этот раз королевский коллектив сенсационно вылетел от "Альбасеты" уже на стадии 1/8 финала данных состязаний.