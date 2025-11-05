#Народный юрист
Спорт

Наставник "Реала" высказался о втором поражении своих игроков в сезоне

В ночь на 5 ноября самый титулованный клуб планеты, мадридский "Реал", потерпел вторую неудачу в текущем сезоне. После недавнего разгрома от "Атлетико" "сливочные" уступили "Ливерпулю", сообщает Zakon.kz.

Второе поражение мадридский клуб потерпел на "Энфилде", пропустив один мяч от английского "Ливерпуля" в рамках игр четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

"Игра была равной, ближе к концу допустили много угловых и штрафных ударов. В первом тайме играли лучше, а во второй половине получили ненужные фолы. Потеряли инициативу и с трудом доходили до линии защиты соперника. Все же показали свой характер, а проигрывать можно по-разному". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Единственный и победный гол в составе "мерсисайдцев" на 61-й минуте забил полузащитник Алексис Мак Аллистер.

Для "красных" эта победа стала второй кряду после серии неудач из шести поражений. 9 ноября команду Арне Слота ждет серьезный поединок, в рамках АПЛ она сыграет на выезде с "Манчестер Сити".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
