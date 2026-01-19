#Казахстан в сравнении
Спорт

Напарник Роналду признан самым ценным игроком Кубка Африки по футболу

Фото: Instagram/caf_online
В Марокко финишировал Кубок африканских наций по футболу, где приз MVP достался хавбеку сборной Сенегала и саудовского "Аль-Насра" Садио Мане, сообщает Zakon.kz.

Одноклубник знаменитого португальца Криштиану Роналду был награжден призом самого ценного игрока Кубка Африки.

За семь матчей прошедшего турнира в активе сенегальского полузащитника "Аль-Насра" накопилось два гола и три передачи.

Здесь нельзя не отметить поступок Садио в финале против Марокко, где его команда выиграла со счетом 1:0 и завоевала "золото" этих соревнований.

А сам Мане в скандальной ситуации против назначенного пенальти призвал коллег, которые в знак протеста покинули поле, снова вернуться на арену.

Лучшим вратарем Кубка Африки был признан марокканец Яссин Буну, который на родном турнире отстоял пять игр на ноль.

А Браим Диас стал лучшим бомбардиром прошедших состязаний. Хавбек "Реала" и сборной Марокко отметился здесь пятью забитыми мячами.

Но свой главный гол Браим не реализовал в финале турнира, когда "промазал" пенальти в ворота Сенегала.

"Львы Теранги" выиграли Кубок африканских наций во второй раз в своей истории, ранее это было в 2021 году.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
