Напарник Роналду признан самым ценным игроком Кубка Африки по футболу
Одноклубник знаменитого португальца Криштиану Роналду был награжден призом самого ценного игрока Кубка Африки.
За семь матчей прошедшего турнира в активе сенегальского полузащитника "Аль-Насра" накопилось два гола и три передачи.
Здесь нельзя не отметить поступок Садио в финале против Марокко, где его команда выиграла со счетом 1:0 и завоевала "золото" этих соревнований.
А сам Мане в скандальной ситуации против назначенного пенальти призвал коллег, которые в знак протеста покинули поле, снова вернуться на арену.
Лучшим вратарем Кубка Африки был признан марокканец Яссин Буну, который на родном турнире отстоял пять игр на ноль.
А Браим Диас стал лучшим бомбардиром прошедших состязаний. Хавбек "Реала" и сборной Марокко отметился здесь пятью забитыми мячами.
Но свой главный гол Браим не реализовал в финале турнира, когда "промазал" пенальти в ворота Сенегала.
"Львы Теранги" выиграли Кубок африканских наций во второй раз в своей истории, ранее это было в 2021 году.