"Арсенал" перед встречей с "Кайратом" переиграл "Челси" в Кубке лиг

Прошедшей ночью в Лондоне прошел второй полуфинальный поединок Кубка английской лиги по футболу, где "Арсенал" на выезде был сильнее своих земляков из "Челси" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Счет на "Стэмфорд Бридж" уже на седьмой минуте открыли гости, когда отличился защитник Бен Уайт. В начале второго тайма Виктор Дьокереш удвоил преимущество "пушкарей".

Вскоре вингер "аристократов" Алехандро Гарначо сократил отставание. Но хавбек "канониров" Мартин Субименди вновь сделал разницу в счете в два мяча.

Спустя время аргентинец Гарначо оформил дубль, но это не помогло "синим", и они вынуждены признать свое поражение дома – 2:3.

Тем самым команда Микеля Артеты довела свою удачную серию до 10 матчей: восемь побед и две ничьих.

"Впечатлен тем, что делал "Арсенал" на протяжении всего матча на выезде против соперника с таким качеством во всех аспектах. Доминировали, забили три гола и еще имели два шанса, чтобы забить четвертый мяч. Второй гол хозяев немного изменил игру, но в целом я очень доволен. Хотя могло бы быть и лучше". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Ответную игру против "Челси" футболисты "Арсенала" проведут 3 февраля.

А перед этим (28 января) "канониры" сыграют с казахстанским "Кайратом" в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В первом полуфинале Кубка лиг днем ранее "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:0.