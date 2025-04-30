#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Спорт

Наставники "Арсенала" и ПСЖ подвели итог первого полуфинала Лиги чемпионов

Футбол Комент тренеров, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:27 Фото: Instagram/psg
В ночь на 30 апреля состоялся первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. В Лондоне "Арсенал" встречался с французским ПСЖ и минимально уступил гостям со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Единственный мяч в этой встрече забил лидер "парижан Усман Дембеле, который отличился уже на четвертой минуте.

Однако форвард не доиграл матч и на 70-й минуте матча был заменен из-за травмы.

"Это был очень эмоциональный матч, трудно играть в такой невероятной атмосфере, гол в самом начале придал нам уверенности. Теперь нам предстоит сыграть дома при своих болельщиках, и мы будем готовы, так как мои ребята – настоящая команда. Хорошо, если Усман сможет сыграть. Если нет, то увидим другую команду". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

В свою очередь рулевой "пушкарей" Микель Артета надеется на ответный удачный исход в Париже.

"Мы заслуживали большего, но это только первый тайм противостояния. Именно об этом говорил после игры с "Реалом". Теперь нам нужно ехать в Париж и побеждать. Пересмотрим матч и постараемся улучшиться в нескольких аспектах. Сейчас шансы – 50 на 50". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Португальский полузащитник Витинья признан лучшим игроком матча "Арсенал" – ПСЖ, у которого 100% точных передач за 90 минут игры.

"Очень много сил отдали в игре, первые 10-15 минут было трудно набирать обороты и добиваться желаемого превосходства. Были очень неэффективны в отборе мяча там, где нам этого хотелось бы. Это создало нам некоторые проблемы. Ничего особенного не произошло, кроме гола в отдельно взятом игровом моменте. Таков уровень. После него, полагаю, команда играла все лучше и лучше. Разочаровывает только то, что не удалось добиться ничьей. Все решили мелочи, они эффективнее сыграли в атаке, плюс очень здорово сыграл их вратарь. Нужно делать что-то особенное, если хочешь играть в финале Лиги чемпионов".Микель Артета 

Ответная игра между "Арсеналом" и ПСЖ состоится 7 мая в Париже. Второй полуфинал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в ночь на 1 мая, где "Барселона" примет у себя дома миланский "Интер".

Тем временем Суперкомпьютер пересмотрел шансы четырех клубов на победу в самом престижном клубном турнире Европы. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Суперкубок Индии по футболу чуть не закончился трагедией из-за нападения пчел
Спорт
11:25, Сегодня
Суперкубок Индии по футболу чуть не закончился трагедией из-за нападения пчел
"Каролина" совершила невероятный камбэк и первой пробилась в 1/4 финала Кубка Стэнли
Спорт
10:11, Сегодня
"Каролина" совершила невероятный камбэк и первой пробилась в 1/4 финала Кубка Стэнли
Казахстанская боксерша "разнесла" соперницу в Иордании
Спорт
07:38, Сегодня
Казахстанская боксерша "разнесла" соперницу в Иордании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: