Наставники "Арсенала" и ПСЖ подвели итог первого полуфинала Лиги чемпионов

В ночь на 30 апреля состоялся первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. В Лондоне "Арсенал" встречался с французским ПСЖ и минимально уступил гостям со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Единственный мяч в этой встрече забил лидер "парижан Усман Дембеле, который отличился уже на четвертой минуте.

Однако форвард не доиграл матч и на 70-й минуте матча был заменен из-за травмы.

"Это был очень эмоциональный матч, трудно играть в такой невероятной атмосфере, гол в самом начале придал нам уверенности. Теперь нам предстоит сыграть дома при своих болельщиках, и мы будем готовы, так как мои ребята – настоящая команда. Хорошо, если Усман сможет сыграть. Если нет, то увидим другую команду". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

В свою очередь рулевой "пушкарей" Микель Артета надеется на ответный удачный исход в Париже.

"Мы заслуживали большего, но это только первый тайм противостояния. Именно об этом говорил после игры с "Реалом". Теперь нам нужно ехать в Париж и побеждать. Пересмотрим матч и постараемся улучшиться в нескольких аспектах. Сейчас шансы – 50 на 50". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Португальский полузащитник Витинья признан лучшим игроком матча "Арсенал" – ПСЖ, у которого 100% точных передач за 90 минут игры.

"Очень много сил отдали в игре, первые 10-15 минут было трудно набирать обороты и добиваться желаемого превосходства. Были очень неэффективны в отборе мяча там, где нам этого хотелось бы. Это создало нам некоторые проблемы. Ничего особенного не произошло, кроме гола в отдельно взятом игровом моменте. Таков уровень. После него, полагаю, команда играла все лучше и лучше. Разочаровывает только то, что не удалось добиться ничьей. Все решили мелочи, они эффективнее сыграли в атаке, плюс очень здорово сыграл их вратарь. Нужно делать что-то особенное, если хочешь играть в финале Лиги чемпионов". Микель Артета

Ответная игра между "Арсеналом" и ПСЖ состоится 7 мая в Париже. Второй полуфинал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в ночь на 1 мая, где "Барселона" примет у себя дома миланский "Интер".

Тем временем Суперкомпьютер пересмотрел шансы четырех клубов на победу в самом престижном клубном турнире Европы.

