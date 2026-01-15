#Казахстан в сравнении
Спорт

Исторический матч "Кайрата" против "Арсенала": где и как купить билеты

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 18:25 Фото: Zakon.kz
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" 15 января объявил о начале продажи билетов на выездной матч Лиги чемпионов УЕФА против лондонского "Арсенала", сообщает Zakon.kz.

Встреча состоится 28 января на стадионе Emirates Stadium в Лондоне. Начало матча – в 20:00 по местному времени, что соответствует 01:00 времени Алматы.

Как сообщили в клубе, билеты в гостевой сектор доступны для приобретения через мобильные приложения Qairat SuperApp и Freedom SuperApp. Возврат билетов не предусмотрен.

В случае возникновения вопросов или трудностей с получением или использованием билетов болельщикам рекомендуют обращаться в службу поддержки по электронной почте .

На сайте ФК "Кайрат" отметили, что предстоящая встреча станет исторической для клуба, и призвали болельщиков поддержать команду на трибунах в матче против одного из лидеров английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" перед встречей с "Кайратом" переиграл "Челси" в Кубке лиг.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
