Исторический матч "Кайрата" против "Арсенала": где и как купить билеты

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" 15 января объявил о начале продажи билетов на выездной матч Лиги чемпионов УЕФА против лондонского "Арсенала", сообщает Zakon.kz.

Встреча состоится 28 января на стадионе Emirates Stadium в Лондоне. Начало матча – в 20:00 по местному времени, что соответствует 01:00 времени Алматы.

Как сообщили в клубе, билеты в гостевой сектор доступны для приобретения через мобильные приложения Qairat SuperApp и Freedom SuperApp. Возврат билетов не предусмотрен.

В случае возникновения вопросов или трудностей с получением или использованием билетов болельщикам рекомендуют обращаться в службу поддержки по электронной почте .

На сайте ФК "Кайрат" отметили, что предстоящая встреча станет исторической для клуба, и призвали болельщиков поддержать команду на трибунах в матче против одного из лидеров английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" перед встречей с "Кайратом" переиграл "Челси" в Кубке лиг.

