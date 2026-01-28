Сможет ли "Кайрат" удивить и отобрать историческое достижение у "Арсенала"

В ночь на 29 января завершатся все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из поединков лондонский "Арсенал" примет на своей арене казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

У обеих команд разные цели в предстоящей встрече. "Канониры" планируют закрыть общий этап турнира с максимальными показателями, одержав восемь побед из восьми возможных и войти в историю Лиги чемпионов. Ранее это случалось в 13-ти сезонах и с разными командами.

А теперь "Арсенал" может стать первым, кому это удалось по итогам игр общего этапа.

"Это Лига чемпионов, и здесь не бывает слабых соперников, потому что все привыкли выигрывать. Смотрел матчи "Кайрата" с "Реалом" и "Интером", алматинцы доставили этим командам немало проблем. Ожидаем такого же плана и в отношении нас, должны показать свой максимум, ведь наша цель – только победа". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Матч "Арсенал" – "Кайрат" начнется 29 января в 01:00 по казахстанскому времени, болельщики смогут посмотреть прямую трансляция на телеканале Qazaqstan.

"Думаю, на встречу с "Арсеналом" ребят настраивать не нужно. Матчи с грандами Европы – это редкое явление и в дополнительной мотивации наши игроки не нуждаются. Наоборот, нужно их успокоить и настроить на то, чтобы они спокойно сыграли, при этом показали свои лучшие качества". Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

На данный час чемпион Казахстана занимает последнюю 36-ю позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА с активом в одно очко.

В свою очередь "пушкари" стоят на самой вершине, набрав 21 балл.

Перед встречей с "Кайратом" команда Микеля Артеты дома проиграла "Манчестер Юнайтед" (2:3) в рамках игр АПЛ.