Спорт

Казахстанский боксер рассказал, почему уступил олимпийскому чемпиону из Узбекистана

Член национальной сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 04:30 Фото: Instagram/ertugan_zeinulinov
Член национальной сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов после длительного перерыва прокомментировал поединок против узбекистанца Асадхужи Муйдинхожаева, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, спортсмены встретились в четвертьфинальном поединке ЧМ в Ливерпуле (Великобритания) в весовой категории до 65 килограммов.

Бой шел все три раунда и завершился победой Муйдинхужаева – чемпиона мира-2023 и олимпийского чемпиона-2024.

Казахстанские болельщики были поражены решением судей, поскольку, по их мнению, в поединке полностью доминировал их соотечественник.

"Складывается впечатление, что судьи слишком большое внимание уделяли статусу Асадхужи как олимпийского чемпиона. Начиная с первого раунда, я выкладывался полностью, но был зафиксирован счет 4:1. Во втором раунде, несмотря на то что я наносил точные удары, судьи отдали его сопернику со счетом 5:0. В этом раунде удары были такими, что дело могло дойти до нокдауна – Асадхужа буквально "поплыл", но бой не остановили. В третьем раунде ситуация повторилась. Более того, были эпизоды, когда за грязные приемы сопернику следовало снять очки. Судьи все видели, но даже не сделали предупреждения. Если бы очки были сняты, результат боя мог бы быть другим. Для судей Асадхужа оставался олимпийским чемпионом, поэтому иного решения, видимо, быть не могло. Мы проиграли не сопернику, а судьям", – сказал казахстанец.

Ранее титулованный казахстанский боксер рассказал, почему решил завершить карьеру.

Аксинья Титова
