Спорт

Казахстанские спортсменки уступили лидерам в спринте на Олимпиаде-2026

биатлон на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 20:46 Фото: olympic.kz
На зимних Олимпийских играх-2026 в рамках соревнований по биатлону состоялся женский спринт. На дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами сборную Казахстана представили Милана Генева и Айша Ракишева, сообщает Zakon.kz.

Лучший результат в команде показала Генева – 88-е место с тремя промахами на огневых рубежах. Айша Ракишева финишировала 91-й, допустив пять промахов.

Победу одержала норвежская биатлонистка Марен Киркейде. Второй стала француженка Осеан Мишелон, а третьей финишировала Лу Жанмонно из Франции.

Отметим, что в гонку преследования по итогам спринта проходили 60 лучших биатлонисток.

Таким образом, спринт для казахстанских биатлонисток стал заключительной гонкой на этой Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что казахстанские биатлонистки не попали в топ-80 на Олимпиаде-2026.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
