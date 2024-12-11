Абылайхан Жусупов уступил "золото" ЧА-2024 боксеру из Узбекистана
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
11 декабря сборная Казахстана по боксу потерпела четвертое поражение в решающих поединках Чемпионата Азии в тайском городе Чингмай, сообщает Zakon.kz.
Шанс завоевать "золото" континентального первенства был дан казахстанцу Аблайхану Жусупову, который выступал в весе до 71 кг. Однако наш опытный спортсмен не смог найти пути победы над выходцем из Узбекистана – Хавасбеком Асадуллаевым – и в равной борьбе проиграл своему сопернику.
В итоге Жусупов приносит сборной Казахстана четвертую серебряную награду в день финалов азиатского чемпионата. До этого вторым местом отметились Санжар Ташкенбай, Оразбек Асылкулов и Дулат Бекбауов.
Шанс подняться на высшую ступень пьедестала почета ЧА-2024 остается еще у четверых наших посланцев:
- 75 кг: Диас Молжигитов – Джавохир Умматалиев.
- 86 кг: Бекзат Нурдаулетов – Джасурбек Юлдошев.
- 92 кг: Сагындык Тогамбай – Парвиз Каримов (Таджикистан).
- +92 кг: Айбек Оралбай – Абудурешити Ремула (Китай).
Пока единственное "золото" текущих соревнований в казахстанскую копилку положил Махмуд Сабырхан.
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