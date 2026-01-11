#Казахстан в сравнении
Спорт

Допинг-скандал Жанибека Алимханулы: определена дата слушания

Жанибек Алимханулы, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 14:17 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Стала известна дата слушания по допинг-делу казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

Дисциплинарное слушание по делу Жанибека Алимханулы состоится 19 января, сообщил президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков.

"Федерация отмечает, что рассмотрение дела осуществляется строго в рамках действующих регламентов, принципов процессуальной справедливости, презумпции невиновности и международных антидопинговых стандартов. Мы считаем недопустимыми любые спекуляции и публичные выводы до вынесения окончательного решения", – говорится в посте.

Также отмечается, что все последующие процессуальные шаги будут официально объявлены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 14:17
Минспорта о ситуации с Жанибеком Алимханулы: Ждем вскрытие второй пробы

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы был пойман на мельдонии – препарате, улучшающем работу сердечной мышцы.

