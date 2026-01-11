Допинг-скандал Жанибека Алимханулы: определена дата слушания

Стала известна дата слушания по допинг-делу казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

Дисциплинарное слушание по делу Жанибека Алимханулы состоится 19 января, сообщил президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков.

"Федерация отмечает, что рассмотрение дела осуществляется строго в рамках действующих регламентов, принципов процессуальной справедливости, презумпции невиновности и международных антидопинговых стандартов. Мы считаем недопустимыми любые спекуляции и публичные выводы до вынесения окончательного решения", – говорится в посте.

Также отмечается, что все последующие процессуальные шаги будут официально объявлены.

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы был пойман на мельдонии – препарате, улучшающем работу сердечной мышцы.