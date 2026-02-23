"Парма" прервала беспроигрышную серию "Милана" из 25 матчей

Легендарный итальянский футбольный клуб "Милан" прервал свою положительную серию из 25 встреч на уровне Серии А, которая началась еще в августе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "россонери" дома проиграли "Парме" со счетом 0:1 в рамках 26-го тура итальянского чемпионата.

Тиффози "Милана" на стадионе "Сан-Сиро" огорчил Мариано Тройло, который забил победный мяч за гостей.

Стоит напомнить, что ранее "красно-черные" в этом сезоне терпели неудачу только в первом туре итальянского первенства 23 августа от "Кремонезе" (0:1).

С тех пор беспроигрышная серия "дьяволов" составила 24 матча, 15 побед и девять ничьих.

Несмотря на это поражение, команда Массимилиано Аллегри по-прежнему занимает вторую строчку в таблице Серии А с активом в 54 очка.

А возглавляет список лучших "Интер", который опережает "Милан" на 10 очков. "Нерадзурри" в рамках 26-го тура были сильнее "Лечче" (2:0).

С хорошим настроением в текущий тур Серии А вступит "Фиорентина", которая несколько дней назад сделала весомый шаг для выхода в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.