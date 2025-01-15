Чемпион Бундеслиги одержал 11-ю победу подряд во всех турнирах

В ночь на 15 января немецкий футбольный клуб "Байер" достиг планки, выиграв 11 матчей подряд на различном уровне. Команда Хаби Алонсо добилась этой серии, обыграв "Майнц" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион Бундеслиги дома был сильнее "Майнца" (1:0) в рамках 17-го тура немецкого первенства.

Победу "аптекарям" принес единственный гол в исполнении защитника Алекса Гримальдо.

Таким образом, команда Алонсо, начиная с 9 ноября 2024 года, когда сыграла вничью с "Бохумом" (1:1), одержала 11-ю подряд победу во всех турнирах.

За этот период "фармацевты" праздновали успех в рамках игр Бундеслиги, Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Германии.

В 2024 году "Байер" впервые за свою 120-летнюю историю стал победителем немецкого чемпионата, плюс оформил первый золотой дубль.