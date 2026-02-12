Известный немецкий специалист продлил контракт со сборной Англии по футболу

Федерация футбола Англии договорилась о продолжении сотрудничества с главным тренером своей сборной – немецким специалистом Томасом Тухелем еще на два с половиной года, сообщает Zakon.kz.

По информации FA, договор продлен на ближайшие два с половиной года, до завершения чемпионата Европы 2028 года. Все члены его тренерского штаба остаются при нем на прежних условиях.

Как известно, 52-летний Томас Тухель встал у руля сборной Англии в январе 2025 года. С ним английская дружина выиграла все восемь матчей в отборочном цикле ЧМ-2026.

Благодаря умелым действиям немецкого тренера Англия первой из УЕФА завоевала путевку на предстоящий мундиаль.

17 ноября 2025 года британцы под руководством Тухеля повторили рекорд европейского футбола 70-летней давности, не пропустив ни одного гола в отборочном этапе ЧМ-2026.

