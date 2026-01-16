#Казахстан в сравнении
Спорт

Легендарный Зидан рассказал о своем стиле работы в мадридском "Реале"

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 17:49 Фото: Instagram/Zidane
Знаменитый в прошлом французский футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан поделился некоторыми подробностями своей работы в королевском клубе, где он трудился трижды за свою карьеру, сообщает Zakon.kz.

Свою тренерскую карьеру знаменитый француз начинал как раз в Мадриде, когда пришел сюда в 2013 году в качестве помощника Карло Анчелотти. А уже через три года сам возглавил "Реал", отработав на этом посту два сезона.

"10 лет назад начал тренироваться с первой командой "Реала". Ты знакомишься с раздевалкой, понимаешь, как работают игроки. Вначале много работали, приезжали в 9 утра и уезжали в 11 вечера, готовясь к матчу. У нас была лучшая команда в мире. Глядя на игроков, думаешь: "Если хорошо поработаем, сможем добиться чего-то экстраординарного". И именно это и произошло". Зинедин Зидан

53-летний специалист сейчас прекрасно помнит свои первые успешные действия в качестве главного тренера мадридского коллектива.

"Матч против "Вольфсбурга" помог нам в финале Лиги чемпионов и даже в чемпионате. Мы показали это вплоть до финала и были конкурентоспособны. В какой-то то момент я сказал тогда игрокам, если будем работать вместе, тогда сможем победить и это произошло. В январе мы бы их не обыграли, а в конце сезона мы победили "Барсу" в Ла Лиге и "Атлетико" в Лиге чемпионов".Зинедин Зидан

Третий приход Зидана на тренерский пост "сливочных" случился уже в 2019 году, когда он также отработал два сезона.

"В "Реале" мы были в распоряжении игроков. Для меня это то, что делает команду сильной, ты рядом с игроками. Если ты этого не понимаешь, ты не сможешь долго продержаться в этой профессии. Мы здесь, чтобы поддерживать их, ты должен показывать им свою поддержку. Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, игроки должны тебя любить. Если игроки не согласны со всем, что им дают, с тренировками, всегда будет чего-то не хватать. С нами, я думаю, им очень нравилось на всех уровнях".Зинедин Зидан

Возглавляя "Реал" Зинедин Зидан добился 11 титулов в своей тренерской карьере, из них три пришлись на Лигу чемпионов УЕФА.

После ухода из Мадрида в 2021 году он нигде не трудоустроился, несмотря на многочисленные приглашения и контракты на приличную сумму.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
