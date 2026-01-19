Сын легендарного игрока поразил "Фейеноорд" дублем за две минуты

Всем известно имя знаменитого в прошлом голландского футболиста Робена ван Перси. А теперь фамилию своего отца начал прославлять его 19-летний сын – Шакил, сообщает Zakon.kz.

Накануне перспективный форвард оформил дубль за клуб "Фейенорд", отметившись голами в ворота "Спарты".

Шакил ван Перси забил пяткой и через себя на 87-й и 88-й минутах домашнего поединка чемпионата Нидерландов.

Своими голами молодой футболист сравнял счет, когда его команда уступала по ходу встречи – 1:3. Здесь надо отметить, что "Фейеноордом" руководит Ван Перси-старший.

К сожалению, два красивых гола талантливого нападающего не помогли хозяевам поля, они пропустили четвертый мяч в свои ворота на третьей добавленной минуте основного времени и потерпели поражение (3:4).

Также нельзя не подчеркнуть тот факт, что для 19-летнего игрока это первые голы в профессиональной карьере. Он провел всего лишь второй матч в чемпионате Нидерландов.

Между тем в рамках игр Ла Лиги, "Реал Сосьедад" вчера обыграл "Барселону" и прервал их серию из 11 побед подряд.

