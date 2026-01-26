"Манчестер Юнайтед" нокаутировал "Арсенал" и одержал вторую победу подряд

Легендарный футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" добился второго подряд успеха с новым главным тренером Майклом Кэрриком в рамках АПЛ. Минувшей ночью "манкунианцы" на выезде обыграли лидера турнирной таблицы – "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

Битва двух величайших клубов Англии прошла на арене "канониров", где гости вырвали победу со счетом 3:2 в рамках 23-го тура АПЛ.

На 29-й минуте счет открыли хозяева поля, когда автоголом отметился Лисандро Мартинес. Недолго длилась радость лондонского коллектива, вскоре Бриан Мбемо сравнял счет.

После перерыва Патрик Доргу вывел "Юнайтед" вперед. Вышедший на замену Микель Мерино снова восстановил равновесие.

За три минуты до финального свистка Матеус Кунья принес победу "красным дьяволом".

Таким образом, "МЮ" обыграл "Арсенал" в АПЛ впервые с сентября 2022 года. За это время было пять поражений и одна ничья.

"Испытываю настоящую гордость, соперник оказывал на нас мощное давление разными способами, а нам не удавалось постоянно создавать угрозу, как это было в прошлый раз. Но были отрезки, когда выглядели очень опасно. Приехать сюда, забить три таких гола, уступать 0:1 и отыграться, снова пропустить и продолжать идти вперед. Парни приложили огромные усилия, все прошло, наверное, не так легко, как на прошлой неделе. В этот раз пришлось приложить больше усилий, горжусь ребятами". Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

А для нового наставника команды Майкла Кэррика это вторая победа подряд, ранее был успех над "Ман Сити".

Что касается подопечных Микеля Артеты, то они проиграли впервые за последние 13 игр на своем поле.

"Нужно отдать должное "МЮ", подарили им один гол, необычно и болезненно для нас, а потом у него было два великолепных момента и два невероятных удара, и мы сыграли не лучшим образом. Забили гол, но потом много раз теряли мяч в опасных зонах. Стали утрачивать контроль и доминирование, начали играть хуже. Сейчас нужно поддержать игроков, та стабильность, которую они демонстрировали, когда мы проигрываем, надо их защитить". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

В итоге после этой победы команда Кэррика взлетела на четвертую позицию турнирной таблицы с активом в 38 очков.

Впереди, как и прежде, находятся "Арсенал" (50), "Ман Сити" (46) и "Астон Вилла" (46).

Лондонский клуб завтра принимает у себя дома алматинский "Кайрат" в рамках заключительного тура Лиги чемпионов УЕФА.

Подопечные Рафаэля Уразбахтина минувшей ночью прилетели в Англию.