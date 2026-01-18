"Суперорлы" обыграли "фараонов" и завоевали "бронзу" Кубка Африки
Фото: Instagram/caf_online
Поздно вечером 17 января на Кубке африканских наций, который в эти дни подходит к завершению в Марокко, сборная Нигерии в серии пенальти переиграла Египет и стала обладателем третьего места, сообщает Zakon.kz.
Основное время матча за бронзовые медали данного турнира завершилось нулевой ничьей. А в серии итоговых 11-метровых ударов точнее были нигерийцы – 4:2.
У египтской дружины не смогли забить две звезды АПЛ, вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш.
В этих ситуациях был удачлив и отразил удары голкипер "суперорлов" Стэнли Нвабили.
Тем самым "фараоны" не попали в тройку призеров Кубка Африки второй раз подряд.
На данный час на турнире осталось провести всего лишь один матч. Это финал, где Марокко на правах хозяев текущих соревнований в ночь на 19 января примет представителей Сенегала.
