"Суперорлы" обыграли "фараонов" и завоевали "бронзу" Кубка Африки

Поздно вечером 17 января на Кубке африканских наций, который в эти дни подходит к завершению в Марокко, сборная Нигерии в серии пенальти переиграла Египет и стала обладателем третьего места, сообщает Zakon.kz.

Основное время матча за бронзовые медали данного турнира завершилось нулевой ничьей. А в серии итоговых 11-метровых ударов точнее были нигерийцы – 4:2.

У египтской дружины не смогли забить две звезды АПЛ, вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш.

В этих ситуациях был удачлив и отразил удары голкипер "суперорлов" Стэнли Нвабили.

Тем самым "фараоны" не попали в тройку призеров Кубка Африки второй раз подряд.

На данный час на турнире осталось провести всего лишь один матч. Это финал, где Марокко на правах хозяев текущих соревнований в ночь на 19 января примет представителей Сенегала.