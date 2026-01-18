Марокко в слезах, Сенегал в экстазе: скандально завершился финал Кубка Африки

В безумном финале сенегальцы уходили с поля в знак протеста против судейства, потом вернулись и обыграли хозяев турнира в дополнительное время, сообщает Zakon.kz.

19 января в Марокко Сенегал победил хозяев поля в финале Кубка Африки, где все самое интересное происходило после 90-й минуты. Ранее команды не играли друг против друга на Кубках Африки.

Наиболее драматичные моменты игры, которая завершилась со счетом 1:0:

отмененный гол Сенегала;

спорный пенальти в пользу Марокко;

бешенство тренера сборной Сенегала;

уход сенегальских игроков в подтрибунное помещение в знак протеста;

попытка болельщиков прорваться на поле;

ужасная паненка Диаса на 114-й минуте;

победный гол Папа Гейе уже в экстра-таймах.

Au bout d’une soirée magique, le Sénégal est de nouveau 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣 𝙙’𝘼𝙛𝙧𝙞𝙦𝙪𝙚. 🥇🔝 pic.twitter.com/PSc5xczHJs — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) January 18, 2026

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году. Сборная Марокко выигрывала турнир в 1976 году.

Кубок африканских наций проводится раз в два года. Победителем предыдущего турнира стала сборная Кот-д’Ивуара. Следующий Кубок африканских наций пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде.

17 января сборная Нигерии в серии пенальти переиграла Египет и стала обладателем третьего места.