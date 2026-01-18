Марокко в слезах, Сенегал в экстазе: скандально завершился финал Кубка Африки
19 января в Марокко Сенегал победил хозяев поля в финале Кубка Африки, где все самое интересное происходило после 90-й минуты. Ранее команды не играли друг против друга на Кубках Африки.
Наиболее драматичные моменты игры, которая завершилась со счетом 1:0:
- отмененный гол Сенегала;
- спорный пенальти в пользу Марокко;
- бешенство тренера сборной Сенегала;
- уход сенегальских игроков в подтрибунное помещение в знак протеста;
- попытка болельщиков прорваться на поле;
- ужасная паненка Диаса на 114-й минуте;
- победный гол Папа Гейе уже в экстра-таймах.
Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году. Сборная Марокко выигрывала турнир в 1976 году.
Кубок африканских наций проводится раз в два года. Победителем предыдущего турнира стала сборная Кот-д’Ивуара. Следующий Кубок африканских наций пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде.
17 января сборная Нигерии в серии пенальти переиграла Египет и стала обладателем третьего места.