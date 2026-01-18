#Казахстан в сравнении
Спорт

Марокко в слезах, Сенегал в экстазе: скандально завершился финал Кубка Африки

Финал Кубка Африки, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 03:30 Фото: Х/fanatelevision
В безумном финале сенегальцы уходили с поля в знак протеста против судейства, потом вернулись и обыграли хозяев турнира в дополнительное время, сообщает Zakon.kz.

19 января в Марокко Сенегал победил хозяев поля в финале Кубка Африки, где все самое интересное происходило после 90-й минуты. Ранее команды не играли друг против друга на Кубках Африки.

Наиболее драматичные моменты игры, которая завершилась со счетом 1:0:

  • отмененный гол Сенегала;
  • спорный пенальти в пользу Марокко;
  • бешенство тренера сборной Сенегала;
  • уход сенегальских игроков в подтрибунное помещение в знак протеста;
  • попытка болельщиков прорваться на поле;
  • ужасная паненка Диаса на 114-й минуте;
  • победный гол Папа Гейе уже в экстра-таймах.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году. Сборная Марокко выигрывала турнир в 1976 году.

Кубок африканских наций проводится раз в два года. Победителем предыдущего турнира стала сборная Кот-д’Ивуара. Следующий Кубок африканских наций пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде.

17 января сборная Нигерии в серии пенальти переиграла Египет и стала обладателем третьего места.

Фото Алия Абди
Алия Абди
