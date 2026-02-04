"Барыс" в гостях обыграл "Адмирал" и прервал серию из шести поражений

4 февраля в рамках игр чемпионата КХЛ состоялся матч двух главных аутсайдеров Восточной конференции, где казахстанский "Барыс" на выезде победил "Адмирал" из Владивостока со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Стартовый период встречи закончился нулевой ничьей. Во втором периоде "астанчане" забили сразу две шайбы, отличились Кирилл Савицкий и Динмухамед Кайыржан.

В заключительной 20-минутке Эмиль Галимов и Майкл Веккьоне довели счет до разгрома – 4:0. У хозяев льда гол престижа в самом конце игры забил Либор Шулак.

Тем самым подопечные Михаила Кравца прервали шести-матчевую серию неудач и к этой минуте набрали 42 очка.

"Барыс" по-прежнему занимает предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Востока, ниже стоит только "Адмирал" (37).

Теперь столичный коллектив берет недельный отдых и в следующем матче 12 февраля принимает питерский СКА.